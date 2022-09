Verdacht pakketje bij Plan-t in Tilburg blijkt bundel met batterijen, gebouw bij station niet ontruimd

Mannen aangehou­den in Tilburg voor stelen elektri­sche fietsen, e-bike gevonden in slaapkamer

TILBURG - Agenten hebben vrijdagochtend in Tilburg twee mannen aangehouden voor het stelen of helen van minstens twee elektrische fietsen. De verdachten van 24 en 34 jaar uit Tilburg werden gepakt in een woning aan de Hasseltstraat. In de slaapkamer van het huis stond een derde e-bike.

