Verdachte containerbrand wordt uit woning langs Paleisring Tilburg gezet

Stelling | Er moet een maximum­prijs voor brood komen

Ook al is de graanprijs weer gedaald naar het niveau van voor de oorlog in de Oekraïne, deskundigen verwachten niet dat een brood nu ook goedkoper gaat worden. Je bent zo 2,50 euro of meer kwijt. Aangezien brood een eerste levensbehoefte is, zo luidt de stelling, moet de overheid een maximumprijs vaststellen. Net als met het prijsplafond voor energie is gebeurd.