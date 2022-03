Verdachte op scooter reed ‘tikkie te snel’ en knalde met 108 per uur op vrachtwagen

Onrust over bouw van dertiende woning in De Kuil in Udenhout. 'Daar gaat mijn privacy’

UDENHOUT - ‘Onze privacy is in het geding.’ Dat stellen de bewoners van landhuizen aan de Kuil. Zij zijn fel gekant tegen een dertiende grote woning in hun luxe wijkje aan de rand van Udenhout.

8 maart