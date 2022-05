Verdriet bij NS in Berkel-Enschot na verkeersongeluk waarbij Gerard uit Tilburg omkwam, ‘het hakt er hier behoorlijk in’

BERKEL-ENSCHOT - Het nieuws dat de 66-jarige Gerard uit Tilburg maandagnacht is omgekomen bij een tragisch ongeluk op de Besterdring, is als een bom ingeslagen bij NS in Berkel-Enschot. Het slachtoffer was tot juni vorig jaar werkzaam bij het Componentenbedrijf aan de Nieuwe Atelierstraat. ,,Hij was een keigoeie vent", zegt zijn oud-manager Luc Schepers van NS.

Gerard was volgens Schepers een ‘graag geziene gast en een groot carnavalsfan’. ,,We hebben samen gezellige afdelingsfeestjes gehad, waarbij ik samen met hem en zijn vrouw in de polonaise ging”, zegt hij.

Gerard is op 1 juni vorig jaar met vervroegd pensioen gegaan, maar was volgens Schepers enkele weken geleden nog bij een afscheid van een andere NS-collega aanwezig. Gerard is getrouwd, heeft twee kinderen en is fanatiek Willem II-fan. ,,Het hakt er behoorlijk in hier. In 2018 werkte hij hier 40 jaar. Hij heeft in totaal 43 jaar bij ons gewerkt.”

De 66-jarige werd maandagavond om 23.30 uur geschept door een auto toen hij bij de Wibra aan de Besterdring in Tilburg met zijn hond een zebrapad over wilde steken. Hij werd bij het ongeluk tientallen meters meegesleept en overleed ter plaatse. Na het ongeluk klinkt de roep om maatregelen tegen hardrijders steeds harder.

Quote Hij nam geen blad voor de mond, maar op een positieve manier Luc Schepers, Manager NS Componentenbedrijf

,,Ik las online dat er een ongeluk was gebeurd en toen dacht ik 'dat zou Gerard wel kunnen zijn'. Toen hoorde ik van zijn zwager, die ook bij ons heeft gewerkt, dat het Gerard was.”

Toen Schepers het nieuws hoorde, was hij aan het werk en is hij even 'van het terrein gegaan'. ,,Het heeft mij zo geraakt. Ik ben in 1984 op zijn afdeling gestart. Toen begon ik daar als monteur en was Gerard senior monteur. Later ben ik zijn leidinggevende geworden.”

Gerard heeft ook een tijd in Tilburg bij NS gewerkt en heeft volgens Schepers verschillende afdelingen bij het spoorbedrijf doorlopen. ,,Hij hield de lol erin, maar kon ook serieus zijn. Hij kon mensen op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Als hij het ergens niet mee eens was, dan kon hij het goed verwoorden. Hij nam geen blad voor de mond, maar op een positieve manier.”

Wij misten Gerard het afgelopen jaar erg op het werk, omdat hij echt een aanspreekpunt was voor anderen. En nu moeten we hem nog meer missen.”

