Verdrietige oproep van Laura (27) wordt massaal gedeeld: 'Help Pim alsjeblieft, hij is mijn wereld'

Het bericht is in slechts twee dagen al ruim 41.000 keer gedeeld, goed voor een miljoenenpubliek. Voor het stelletje een klein lichtpuntje in een donkere periode. Pim's gezondheid hobbelt in rap tempo achteruit. Hij heeft een zeer slechte prognose en ligt al een tijdje in quarantaine in het ziekenhuis in Rotterdam, waar hij een zware chemokuur ondergaat.

Pim heeft acute myeloïde leukemie (AML): een vorm van kanker die het bloed en het beenmerg aantast. Elk jaar steekt de ziekte bij bijna zeshonderd mensen in Nederland de kop op. Mensen van alle leeftijden kunnen de ziekte krijgen. Na vijf jaar is gemiddeld de helft van de patiënten nog in leven.

Bloedcellen

Bij acute leukemie ontstaan allerlei veranderingen in het DNA van de stamcellen in het beenmerg. Dit is ook bij Pim het geval. ,,Al zijn bloedcellen in zijn lichaam zijn gedood omdat in zijn bloed de slechte leukemiecellen zitten”, legt Laura uit in haar bericht.

,,Zijn afweersysteem is dus ook zeer laag. Pim zal uiteindelijk nieuwe bloedcellen krijgen van een donor.” De goedwerkende stamcellen van een donor moeten er straks voor zorgen dat Pim’s lichaam weer gezonde bloedcellen aanmaakt.

Donorbank

Er is alleen één maar: de donor moet uitsluitend een honderd procent match zijn met Pim. Is dat niet het geval, dan kan dat fatale gevolgen hebben. Met die informatie in het achterhoofd klom Laura in de pen en plaatste ze een ontroerend verhaal op Facebook, dat binnen twee dagen het hele land is overgegaan.

Ze richt zich in haar oproep direct tot de lezer. ,,De kans dat je wordt opgeroepen is zeer klein, maar het kan wel een leven redden”, schrijft ze. ,,Misschien niet die van Pim, maar er zijn nog genoeg anderen die ook een wonder kunnen gebruiken. Ik hoop met heel mijn hart dat jullie je willen aanmelden in de donorbank.”

Kinderwens

Deze maand wilden Laura en Pim eigenlijk aan hun kinderwens beginnen, maar in de plaats daarvan begonnen ze hun strijd tegen de kanker. De Tilburger zet alles op alles en hoopt 23 juni gewoon zijn dertigste verjaardag te kunnen vieren.