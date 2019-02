Vergoeding voor chroom-6-slachtoffers blijft 7000 euro

updateTILBURG - Alle chroom-6-slachtoffers in Tilburg krijgen 7000 euro, heeft de gemeenteraad maandagavond besloten. Wie daadwerkelijk ziek werd door chroom-6 krijgt daarbovenop maximaal 40.000 euro, afhankelijk van de aandoening. Een deel van de oppositie is het niet eens met de voorwaarden.

Een meerderheid van de raad volgt het voorstel dat burgemeester en wethouders eerder, samen met de NS, deden. Vorige week pleitten slachtoffers nog voor hogere vergoedingen, maar kennelijk heeft dat de Tilburgse gemeenteraad niet kunnen overtuigen. Voor de vergoeding van 7000 euro per persoon, aan alle slachtoffers (ziek of niet) was brede steun. Wel was er discussie over de vergoeding die daar nog bovenop komt, voor mensen die een ziekte hebben die door chroom-6 veroorzaakt kan zijn.

Grote fouten

Zo’n 800 mensen werden in Tilburg tussen 2004 en 2012 verplicht aan het werk gezet, om hun bijstandsuitkering te behouden. Oude treinen schuren was één van de werkzaamheden. Pas in 2016 kwam aan het licht dat in het schuurstof het gevaarlijke en kankerverwekkende chroom-6 had gezeten. Na 2,5 jaar onderzoek concludeerde een onafhankelijke commissie onlangs dat zowel de gemeente Tilburg als NS-dochter NedTrain bij het werklozenproject grote fouten hebben gemaakt. Samen kwamen zij nadien met een voorstel voor een regeling, waaronder 7000 euro per persoon (ziek of niet).

Niet uit te leggen

Hoeveel iemand bij ziekte krijgt (maximaal 40.000 euro) hangt af van de werkzaamheden die zijn verricht. Iemand die treinen moest schuren en zo in direct contact kwam met chroom-6 kan meer krijgen dan iemand die bijvoorbeeld de administratie moest doen. Dat is tegen het zere been van een aantal raadspartijen. Vooral omdat óók mensen die geen treinen schuurden, volgens onderzoekers risico liepen op bijvoorbeeld kanker. Kansberekeningen zijn er niet. Raadslid Hans Smolders uit de oppositie: ,,Iemand die moest schoonmaken krijgt nu maximaal 22.000 euro. Een manager 40.000 euro. Dat is niet uit te leggen.” Na lang binnenskamers overleg hield de Tilburgse coalitie toch voet bij stuk.

Pijnlijk en teleurstellend

Mensen die in het laatste jaar van het werklozenproject deelnemer waren (van eind 2010 tot 2012) krijgen helemaal géén vergoeding bij ziekte. Dat leidde op het laatst tot een verhit debat. Volgens onderzoekers werden er in 2011 geen treinen meer geschuurd, waardoor de gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar zijn. Maar Hans Smolders trekt dat in twijfel en wijst erop dat de hal toen nog stoffig was. Vorige week deed een vrouw die haar man verloor haar verhaal aan de gemeenteraad. Zij krijgt mogelijk geen geld omdat haar man ‘te laat’ deelnam aan het werklozenproject. ,,Zo pijnlijk en zo teleurstellend”, aldus Smolders, die er ook nog op wees dat versoepeling van de regels de gemeente heus niet veel geld zou kosten.

Oneerlijk behandeld

In totaal trekken de NS en gemeente ieder 5 miljoen euro uit voor de vergoedingen. Er komt ook een steunpunt dat slachtoffers terzijde moet staan en bijvoorbeeld lotgenotenbijeenkomsten organiseert. Daarnaast is er geld voor mensen die nog meer schade hebben (bijvoorbeeld inkomensverlies). Een onafhankelijke commissie moet zich over deze schade buigen. Wethouder Erik de Ridder belooft dat slachtoffers en gemeenteraad mee mogen praten over wie er in de commissie komen. Hij benadrukt dat de commissie een belangrijke rol vervult. Iedereen die zich oneerlijk behandeld voelt moet bij de commissie terecht kunnen. Uitspraken van de commissie zijn voor de gemeente zwaarwegend.

Voor de zomer