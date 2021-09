Verkeersdrama in Spanje komt hard aan in Tilburg: 'Het waren zulke lieve, rustige jongens’

3 doden,,Lieve, rustige jongens die werkelijk geen vlieg kwaad deden.” In Tilburg-Noord is met ontsteltenis gereageerd op het verkeersdrama in het Spaanse Baskenland, waarbij drie jongens uit dezelfde wijk om het leven zijn gekomen. Het gaat om de Marokkaanse neven Bilal en Ilias en hun Somalische vriend Abi, bevestigt een goede bekende tegen deze site. De jongens werden slechts 19 en 20 jaar oud. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het nieuws en biedt hulp aan de nabestaanden, aldus een woordvoerder.

Het ongeluk gebeurde gisterochtend op de snelweg ter hoogte van de gemeente Soraluze, in het noorden van Spanje. De drie bevriende jongeren zouden iets na 10.00 uur in botsing zijn gekomen met een vrachtwagen op de snelweg AP1. Twee van hen overleden ter plekke, de derde werd naar een ziekenhuis in San Sebastián gebracht, waar hij later bezweek aan zijn verwondingen.

Mokerslag

Het nieuws kwam als een mokerslag aan in de Tilburgse moslimgemeenschap, zegt Mohammed Aknin van Moslim Empowerment Tilburg. Zijn organisatie heeft veel contact met jongeren in de wijk Stokhasselt. ,,Iedereen uit onze wijk kende deze drie jongens.”, zegt Aknin hoorbaar aangeslagen. ,,Bilal, Ilias en Abi lieten zich geregeld zien. Bij de bakker, op het voetbalveldje of gewoon op straat. Ze gingen naar school, werkten hard en genoten gewoon van het leven.”

In de Spaanse media werd gisteren gesproken over twee omgekomen broers, maar volgens Aknin zijn Bilal en Ilias neven van elkaar. ,,Ik vermoed dat ze in Spanje op vakantie waren. Het is verschrikkelijk voor hun families dat ze niet meer terug zullen komen. We zijn er echt kapot van. Ik heb er niet van kunnen slapen.” Over de oorzaak van het ongeluk kan Aknin alleen maar gissen. ,,Wij weten net zoveel als wat in de media staat. We hebben wel contact gelegd met de politie met de vraag of wij verder iets kunnen betekenen.”

Steentje bijdragen

Zijn organisatie probeert ‘in deze verdrietige tijden een steentje bij te dragen’. ,,We willen het graag zorgvuldig en respectvol afhandelen”, zegt Aknin, wiens telefoon roodgloeiend staat sinds de gebeurtenissen. ,,We proberen zoveel mogelijk zorg uit de handen van de nabestaanden te nemen. Er zijn bijvoorbeeld al plannen om hier in de moskee een dodengebed te houden, uit respect voor de jongens. Ook proberen we voor iedereen die behoefte heeft aan steun iets te organiseren zodat we gezamenlijk kunnen rouwen.”

De verwachting is dat Bilal en Ilias, beiden van Marokkaanse afkomst, in Marokko begraven zullen worden. ,,Dat is gebruikelijk in de moslimgemeenschap”, weet Aknin. In de afgelopen jaren heeft zijn wijk meerdere keren afscheid moeten nemen van jongeren die betrokken raakten bij dodelijke ongelukken. ,,Daar worstelen we al een tijdje mee. Het blijft iedere keer weer verschrikkelijk om mee te maken. Dit wens je niemand toe.”

Tragische wijze

Moslim Empowerment Tilburg liet eerder via sociale media haar steun blijken. ‘Met grote verslagenheid horen we zojuist dat drie jonge broeders die onderdeel zijn van onze gemeenschap in Tilburg het leven hebben gelaten op een tragische wijze. Moge Allah hun zondes vergeven, de goede daden rijkelijk belonen, hun graf verruimen en hun het Paradijs doen binnentreden.’ Op de Facebook-pagina stromen de steunbetuigingen binnen voor de families van de jonge mannen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat twee van de slachtoffers in Tilburg woonden. Een van hen woonde in een van de omliggende dorpen.

Volledig scherm Het gedeelte van de snelweg AP-1 in Spaans Baskenland waar het drama plaatsvond. © Google Street View