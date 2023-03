Verkiezingen: Tilburg gaat stemmen niet hertellen, haperende app zorgde voor tekort aan stembiljetten

Procederen­de omwonenden kunnen afronding Van Be­souw-plan in Goirle niet stoppen

DEN HAAG/GOIRLE - Niets staat de bouw van 38 woningen in de oksel van de Kerkstraat en Beeksedijk in Goirle nog in de weg. De Raad van State zag tijdens een spoedzaak deze week geen reden om er een stokje voor te steken.