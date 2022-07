Vermiste Dyshento Kramer (20) dood gevonden in kanaal in Tilburg

met videoTILBURG - Het levenloze lichaam van de vermiste 20-jarige Dyshento Kramer, is in de nacht van maandag op dinsdag gevonden in het Wilhelminakanaal in Tilburg. Dat schrijft zijn moeder in een bericht op Facebook. Onder het bericht stromen de steunbetuigingen binnen.