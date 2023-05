Vermoeide MeiMarkt-standhouders raken helemaal los in ’t Gruun Stroatje: ‘Anders was het weer op zolder beland’

Willem II heeft defensieve zorgen, Robbemond en Hornkamp kijken uit naar kolkend gekkenhuis: ‘Het gaat hier ontploffen’

Het lijkt erop dat Willem II het in de play-offwedstrijd tegen VVV-Venlo moet doen zonder Wessel Dammers. Voor meerdere van zijn defensieve collega's wordt het een race tegen de klok, maar hun meespelen is zeker nog niet uitgesloten. Ondertussen kijken trainer Reinier Robbemond en spits Jizz Hornkamp uit naar de ‘do or die-wedstrijd’ in een kolkend stadion.