Vernielzucht rondom Marco's monumentje langs N65

Column ’t Is een vreemd’ling zeker, die verdwaald is zeker…

Slikken of stikken was het. Zei hij. Het was pakjesavond 1994, we zaten met een vriendenclub in Haamstede en de Goedheiligman was net met de nodige decibellen ons huisje in gezongen. ’t Is een vreemd’ling zeker, die verdwaald is zeker, ’k zal eens even vragen naar zijn naam.

29 oktober