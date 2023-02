Veteranen uit regio Hart van Brabant hebben eindelijk hun eigen huiskamer: ‘Hier kun je je verhaal kwijt’

Met een askruisje op het voorhoofd naar een veel groter feest: Pasen

MOERGESTEL - Op Aswoensdag, de dag na carnaval, trekken katholieken een kruis van as over het feest. Maar al te lang treuren ze daar niet over. Over veertig dagen, belooft de pastoor in Moergestel, volgt immers een veel groter feest: Pasen.