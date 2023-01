Veul Gère treedt op in uitverkochte zaal 013: ‘Het zijn echte performers’

Of de parkeer­plaats in Esbeek open blijft? ‘We hebben geen garanties’

HILVARENBEEK/ESBEEK – Dat de parkeerplaats tegenover café Schuttershof in Esbeek open blijft, is helemaal niet zeker. Wethouder Piet Machielsen is vorige week ‘een boterham’ gaan eten bij het echtpaar dat de lap grond in bezit heeft. ,,We gaan stappen zetten om eruit te komen, maar we kunnen geen garanties geven.”

20 januari