Vier jaar cel geëist tegen man die bussen in brand stak na ontslag bij vervoersbedrijf

Dat bleek vandaag tijdens de rechtszaak tegen Van D.



Hij zou hebben gehandeld uit rancune tegen zijn voormalig werkgever Arriva. Het busbedrijf eist 209.000 euro schadevergoeding van de Tilburger.



In september 2017 werd er een brand aangestoken in de busremise van Arriva aan de Fatimastraat in Tilburg. Vijf stadsbussen gingen in vlammen op. In november werd er een bus gestolen uit de remise. Deze werd later brandend aangetroffen aan de Leijweg, achter het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg.



De verdachte houdt zelf vol dat hij onschuldig is. Hij noemt de vier verklaringen tegen hem 'onzin'. Van D.'s advocaat vindt dat er geen overtuigend bewijs is en dat zijn cliënt vrijgesproken moet worden. Hij beticht justitie van een tunnelvisie.