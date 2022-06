Vierdaagse tikt de 60 aan in Hilvarenbeek, een feestje dus voor de wandelaars

Klassen van alle basisscholen in Hilvarenbeek hebben zich al als groep in kunnen schrijven voor de vier wandeldagen vanaf 22 juni. Iedereen is vanaf de Vrijthof welkom om 3, 5, 8, 12 of 15 kilometer te lopen, de routes zijn uitgezet. Inschrijven kan vooraf, voor zes euro per persoon, maar dat hoeft niet per se. Dat kan ook ter plekke.