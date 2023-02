Voedselbanken krijgen ton van Rabobank

Alle voertuigen GO Sharing voorlopig niet te gebruiken door faillisse­ment van fabrikant

TILBURG/DEN BOSCH - De inmiddels welbekende groene deelscooters van GO Sharing zijn wegens ‘onverwachte omstandigheden’ niet beschikbaar in Tilburg en Den Bosch. Het faillissement van fabrikant GreenMo uit Waardenburg is daar de oorzaak van.

