Voetganger belandt bij aanrijding onder wiel van bestelwagen in Tilburg

Schutter (24) die op bomvol Tilburgs terras een man neerschoot, staat op Nationale Opsporings­lijst

TILBURG - De 24-jarige Thomas N. uit Drunen die ervan verdacht wordt op 11 juni op een terras in Tilburg een man te hebben neergeschoten, is op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Dat meldt de politie woensdag. Hij wordt verdacht van poging moord en of doodslag.

4 november