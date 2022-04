Volgens Roadburners ligt het ‘fucking beste festival van de wereld’ in Tilburg: ‘Fijne stad, chille mensen’

Als eerste grote festival ving Roadburn in 2020 de pijn op toen het door corona sneuvelde, maar daardoor mag het nu als eerste internationaal schitteren. ,,Er spelen veel Amerikaanse bands, die maken de oversteek weer voor het eerst voor Roadburn”, zegt Mijndert Rodolf van het vierdaagse festival. ,,En er komen veel bezoekers van andere continenten, gisteren zijn er een paar uit Australië geland.”



Ze komen van Lyon tot Denver naar Tilburg: want Roadburn is uniek, vertellen de muziekfanaten, en de gemeenschap heel sterk. Voor de liefhebbers - van de zwaardere muziek, van psychedelische punk tot razende metalriffs - is het alsof ze naar Mekka gaan. Waar je tegen een wildvreemde aanloopt en vervolgens uren over muziek praat.



Ter illustratie: op de camping in het Spoorpark staan veertig eenpersoonstenten. Wie alleen komt heeft zo nieuwe vrienden. En van donderdag tot zondag valt er genoeg te praten: er staan ‘véél meer’ dan honderd bands op het programma. Van internationaal gevestigde namen tot opkomende lokale bands.