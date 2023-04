Volkszangeres Sophie Straat komt naar Hall of Fame in Tilburg

Sophie Straat speelde op festivals van Oerol tot Best Kept Secret en van Wildeburg tot Lowlands. Ze won een Edison in de categorie ‘Hollands’ voor haar debuut EP ’T is niet mijn Schuld, ze had met Tweede Kamer een festivalzomerhit samen met Goldband en speelde met Andre Hazes in de Ziggo Dome. Haar levensliederen verzamelden inmiddels meer dan 4,5 miljoen streams. Sophie Straat is binnen no-time de onbetwiste koningin van een nieuwe generatie protestzangers gebleken.