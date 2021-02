Volop carnaval op Piusplein in Tilburg? ‘Dat slaat echt nergens op’

P. wacht in de kofferbak op ex en haar minnaar: ,,Ik was helemaal gek geworden’’

9 februari TILBURG/BREDA - In de kofferbak zat hij te wachten totdat zijn ex-vriendin naar buiten zou komen met haar minnaar. Een gevechtsbitje om zijn tanden te beschermen, had de verdachte klaar voor gebruik. Met de nieuwe vriend van zijn ex kwam het tot wat duwen. Zijn voormalige vriendin kreeg de klappen. ,,Ik was in een soort van shock”, zegt Kornel P. voor de politierechter in Breda.