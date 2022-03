Voor 1,77 euro tanken in België, daar staan Brabanders graag even voor in de file

Op zijn gemakje staat Jef Segers zaterdagmiddag even te wachten. Gezicht in de zon, handen in de zakken en alle ruimte voor de Belg om in alle rust zijn wagen door de automatische wasstraat van het verder verlaten tankstation van Paulissen in Goirle te laten gaan. ,,Ik kom hier voor de volledige service”, zegt Segers, die in Poppel woont. ,,Bij ons in België moet je naderhand nog zelf afspuiten, dat hoeft hier niet”, zegt Segers, die het wel nalaat om aan deze kant van de grens brandstof in te slaan. ,,Tanken? Nee, niet hier. Dat zou niet zo slim zijn”, lacht de Belg.