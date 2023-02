Vrachtwagen dacht dat viaduct op N65 bij Tilburg te laag was en veroorzaakt ongeluk

Weterings hekelt ‘opgeheven vingertje Den Haag’ over sekswer­kers: ‘Dit duwt ze in de illegali­teit’

TILBURG - Sekswerkers in de toekomst alleen met een verplichte vergunning laten werken, zoals ‘Den Haag’ wil? Dat is een heel slecht idee, stelt de Tilburgse burgemeester Theo Weterings. Hij vreest dat sekswerkers in het illegale circuit verdwijnen of in het ergste geval slachtoffer worden van mensenhandel.