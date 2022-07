Vrachtwagen lekt zoutzuur op bedrijventerrein in Tilburg

met video Boeren proteste­ren bij N65, brandende hooibalen en tractorban­den langs wegen

OISTERWIJK/HELVOIRT/BEST - Boeren protesteerden woensdagavond vanaf 20.00 uur met trekkers naast de N65 bij Helvoirt tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook is een hooibaal langs de weg bij Berkel-Enschot in brand gestoken. Het is niet bekend of boeren dit hebben gedaan.

7 juli