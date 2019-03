Vrees voor rellen bij beladen ijshockeyduel in Tilburg, extra agenten ingezet

De nationale ijshockeyfinale tussen HIJS Hokij en Devils zou aanvankelijk beslist worden door een final four in Nijmegen, maar na een aantal incidenten tussen de rivaliserende fans van beide clubs besloot Devils de organisatie aan de ijshockeybond terug te geven. ,,Dan kun je naar Eindhoven of Tilburg uitwijken”, zegt Van Rijswijk. ,,We hebben gekozen voor de ijshal van Tilburg omdat daar een scheidingswand tussen de tribunes geplaatst kan worden. Bovendien is Tilburg natuurlijk een échte ijshockeystad. Er is veel ervaring met het organiseren van zulke wedstrijden.”



Er wordt vanavond dan ook gebruik gemaakt van de stewards en beveiliging die doorgaans bij wedstrijden van Trappers aanwezig zijn. Daarnaast mogen supporters van Den Haag en Nijmegen alleen met een verplichte buscombiregeling naar Tilburg. Van Rijswijk: ,,Fans van Nijmegen gaan links naar binnen en fans van Den Haag rechts. Iedereen die een kaartje heeft gekocht staat geregistreerd. We weten precies wie we in huis hebben.”