Vrouw (59) in Drunen van fiets gereden en naar auto gesleurd

Tilburg stopt per direct met gratis wifi in binnenstad na privacyfou­ten

21:42 TILBURG - De gemeente Tilburg stopt met het aanbieden van gratis openbaar wifi in de binnenstad. Dit is besloten nadat er meerdere fouten werden gemaakt met de gegevens van gebruikers. Dat blijkt dinsdagavond uit een brief van het college aan de gemeenteraad.