Vuelta-route door Midden-Brabant: opletten geblazen voor gevaarlijke paaltjes en scherpe bochten

EIGEN WEG Van de Corput een eigen steeg in Loon op Zand, dan De Kok ook

LOON OP ZAND - Het is een zandpad van zo’n halve kilometer lang, richting landerijen en natuur. In de weilanden grazen paarden. Bij het begin van het pad staat een bord: Steeg De Kok. Het weggetje is vernoemd naar boer De Kok.

11:23