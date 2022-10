Waar een Wil is, is een weg geplaveid met regels

Even rust: jongeren­werk Goirle mag nog tot 2026 in Mainframe blijven zitten

GOIRLE - Stichting Jong hoeft voorlopig nog niet weg uit Mainframe. Doordat de onderzoeken over het centrumplan langer duren, is het contract verlengd tot uiterlijk 1 januari 2026. Eerder was er juist een hoogoplopende discussie over het opzeggen van het huurcontract door gemeente Goirle.

