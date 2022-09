Wat als Flink een winkel wordt, mag ze dan wél in de Korte Tuinstraat in Tilburg blijven?

Inbrekers juweliers­zaak Mignon namen meest kostbare sieraden mee, politie zoekt nog naar daders

OISTERWIJK - De twee inbrekers die in juni bij juwelier Mignon in Oisterwijk een grote ravage aanrichtten, namen de meest waardevolle juwelen en sieraden uit de zaak mee. Dat blijkt maandagavond in een uitzending van Bureau Brabant. De politie is nog op zoek naar de daders.

5 september