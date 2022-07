Wat gebutst en gehavend maar toch: coronapauze heeft Tilburgse kermis goed gedaan

Eén van de tien kermisgeboden luidt: ‘iedere kermis zal er door kermisklanten geklaagd worden over het weer’. Het is te warm óf te koud. Als je dan hoort dat de grootste zorg dit jaar op de Tilburgse kermis is ‘of de zon wel schijnt’, kun je gerust zijn. Na twee heel taaie coronajaren wordt er weer afgestevend op een normale kermis.



Zoals grijpkraan-exploitant Frank Vale het al zegt: ,,Kom maar op met de rest.” Toch schuilen er onder dat woordje ‘rest’ nog best veel problemen. Inflatie bijvoorbeeld. Liet Vale de te grabbelen knuffels voor corona nog voor 2.000 euro per zeecontainer uit China komen, nu is dat 14.000 euro per container. ,,En op de kermis wordt veel met aggregaten gewerkt, de diesel is er niet bepaald goedkoper op geworden.”