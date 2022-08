Waterschaarste? Hier klotst het al vier maanden rechtstreeks het riool in: ‘Grootschalige verspilling’

Halverwege de JP Coenstraat in de wijk Armhoef steken twee gele slangen in een rioolput, het water gutst eruit. ,,Er is een landelijk crisisteam ingeschakeld voor het watertekort”, zegt bewoner Bart Vissers. ,,Dat terwijl er bij ons in de straat schoon leidingwater wordt weggespoeld. Al vier maanden aaneen, 24/7.”



Op 31 maart sprong de waterleiding in de straat en sindsdien loopt het water rechtstreeks het riool in. ,,Grootschalige verspilling”, zegt bewoonster Lucy Reijnen. ,,Verschrikkelijk”, voegt Vivian Benschop, een paar huizen verderop, eraan toe. ,,Bij waterschaarste zou dit toch prioriteit nummer één moeten zijn?”