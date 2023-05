'We wisten niet dat het fysiek en mentaal zo zwaar zou zijn': Koray, Trudy, en Jan en Marlies over de druk op mantelzorgers

MET VIDEO Willem II jaagt, maar tandeloze Tricolores zijn uitgere­kend tegen ‘De Witte Leeuwen’ de prooi

Willem II had zich gisteravond definitief kunnen verzekeren van (minimaal) de vierde plek in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl het een slag had kunnen slaan in zowel de strijd om de vierde periodetitel als die om de derde plek. Maar dat deden de Tricolores niet. De uitwedstrijd tegen Telstar eindige (na negentig armoedige minuten) zoals-ie was begonnen: 0-0.