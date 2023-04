Wéér boom vernield in Leijpark, treurt parkfotograaf

Voor kinderpor­no veroordeel­de Tilburger mag niet terugkeren op ambulance

DEN HAAG/TILBURG – Een Tilburger, veroordeeld voor het maken, in bezit hebben en verspreiden van kinderporno, mag de komende jaren niet aan de slag op de ambulance. Want het risico dat hij een keer alleen met kinderen in de ambulance terecht komt is te groot.