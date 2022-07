Weer brandjes langs de A58 bij Moergestel en Oirschot, snelheidsbeperking op de weg door zwarte rook

De KPJ houdt Esbeek al een eeuw lang jong: saamhorig­heid vergrijst niet in kerkdorp

ESBEEK - De Katholieke Plattelands Jongeren vieren her en der in Brabant hun eeuwfeest. Ook in Esbeek stelt die K niets meer voor en is het agrarische gehalte van het platteland flink uitgedund. Maar jong blijven ze in Esbeek in groten getale.

1 juli