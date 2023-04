Weer wordt Trappers in de kwartfinale uitgeschakeld, wat moet er veranderen voor een kans op de titel?

Aanleg zonnepark Haghorst begonnen, andere plannen in Hilvaren­beek liggen nog stil

HAGHORST/HILVARENBEEK - Met de komst van het zonnepark in Haghorst kan de coöperatie van de Beekse kern rekenen op in totaal 12.500 euro per jaar. Andere plannen voor duurzame energie, zoals in het gebied Kattenberg en bij knooppunt De Baars op Hilvarenbeeks grondgebied, liggen voorlopig stil.