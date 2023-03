Wél een zingende debutant, maar zeker géén polonaise na weer een ‘typische Willem II-wedstrijd’

Fikse aderlating voor Willem II: smaakmaker Meerveld ontbreekt tegen MVV

Een flinke domper voor Willem II: spel- en smaakmaker Ringo Meerveld kan zondagmiddag niet in actie komen in de thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht. Het heeft er alle schijn van dat Thijs Oosting daardoor terugkeert in de startopstelling, terwijl de jonge linksback Niels van Berkel zich lijkt te mogen gaan opmaken voor zijn basisdebuut.