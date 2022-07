Wellness in het buitengebied van Moergestel? ‘Pas aan het eind van het proces komen de bezwaren, dat vind ik echt niet kunnen’

Te dicht bij de Rosep

Het bestemmingsplan dat in maart 2021 werd vastgesteld lokte echter protesten uit. Het wordt aangevochten door verschillende natuurorganisaties. Op de rechtszitting in Den Haag bleek dat de pijn voor de natuurclubs vooral zit in de acht recreatiewoningen die in een lint op 25 meter afstand van de Rosep worden gebouwd. Als die afstand wordt vergroot zijn de belangrijkste bezwaren weg.

Woordvoerster Hetty Gerringa zei dat de Rosep aan de overkant de beek ook al in de knel is gekomen door de bebouwing op het terrein van aannemersbedrijf Van der Zanden. De Rosep komt in een flessenhals te liggen terwijl de beek daar juist het Natura 2000-gebied in stroomt, zegt Gerringa. Maar volgens de gemeente Oisterwijk is een afstand van 25 meter tot de beek groot genoeg.