West-Brabant en Zeeland vragen minister om meer politieagenten: ‘Het is dweilen met de kraan open’

Kinderen komen weg met streng gesprek na valse melding, een volwassene had de bak in kunnen gaan

TILBURG - Een duikteam met een sonarboot, meerdere eenheden van de politie inclusief een helikopter en een onderwaterteam vanuit het Zeeuwse Vlissingen. De valse melding door twee kinderen (11 en 12) van een in het water geduwde scooterrijder in Tilburg kan letterlijk een duur geintje genoemd worden. Een volwassene had hier mogelijk niet zomaar mee weggekomen.