Wethouder Grashoff: ‘Fietsenstallingsprobleem Dwaalgebied bekend, gaan aanpassingen doen’

Vuurwerk­ver­bod? Net als corona slechts echo uit het verleden in Mid­den-Brabantse gemeenten

TILBURG - Even leek het erop dat Goirle en Oisterwijk het afsteken van vuurwerk aan banden gingen leggen. Daarvan is niets meer te merken. Op Tilburg na kan in Midden-Brabant overal het vuurwerk de lucht in. Geen enkele gemeente in de regio heeft vuurwerkvrije zones. Alleen Gilze en Rijen wil daar in de toekomst mee experimenteren.

13 december