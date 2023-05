Wij zijn dertien!

Dooft met de gedwongen sluiting van Monarh de enige Michelin­ster van Tilburg, of is er nog hoop?

TILBURG – Kan Tilburg eindelijk net als de buursteden pronken met een sterrenzaak, komt die onder vuur te liggen. De burgemeester wil de vergunning intrekken. Is het einde van Monarh daarmee in zicht? In vijf vragen.