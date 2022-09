Wijk wordt steeds belangrijker in het leven van ouderen: ‘Zorg dan dat ze er uit de voeten kunnen’

Al een halve eeuw bezorgt Stichting Maaltijdex­pres aan ouderen: ‘Maar één bordje vies en ook nog eens lekker’

TILBURG - Stichting Maaltijdenexpres, een maaltijdenservice uit Tilburg, is er voor ouderen die slecht ter been zijn of bijvoorbeeld lijden aan beginnende dementie. ,,Het is altijd lekker en ook nog eens betaalbaar.”

28 september