Wil Willy nog leven? Jesse van Venrooij legt de zoektocht van een arts naar de wil van zijn patiënt vast

Willy heeft dementie en een niet aangeboren hersenletsel door valpartijen tijdens het wielrennen. Hij heeft last van wanen, is wisselend agressief en vaak in zichzelf verzonken. De familie van Willy heeft aangegeven dat hij een euthanasieverklaring heeft en vraagt zich af of dit het moment is voor Willy om euthanasie te krijgen. Samen met dokter Kees zoeken ze naar wat het beste is voor Willy. ,,Kees merkte dat er binnen zijn beroepsgroep veel angst en discussie was rondom dit ingewikkelde thema, zelf kent hij die angst veel minder. Zijn idee was om te laten zien hoe bijzonder complex dit is, maar hoe je dit onderwerp wat altijd kunt en moet aangaan’’, vertelt Van Venrooij.