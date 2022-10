Wildplukwandeling maakt van onkruid smaakmakers

In Tilburg ontvoerde en mishandel­de man (29) belt zwaarge­wond aan bij woning in Oisterwijk

TILBURG - Een 29-jarige man werd op dinsdagavond 4 oktober ontvoerd in een auto die aan de achterzijde van het Centraal Station in Tilburg stond, waarna hij fors is mishandeld. Dat meldt de politie.

11 oktober