Wildvreemde snoeit heg van Marjo (80) en laat briefje achter: ’Ik kom later terug hoor’

Marjo Mommersteeg heeft een galerie aan huis in Hilvarenbeek en plaatst bij mooi weer een bord aan de straat waarop staat ‘Open Huis'. Ruim een jaar geleden kwam een man met zijn vrouw langs in de galerie, waarop een leuk gesprek met de kunstenares volgde. Vorige week stond hij weer voor de deur. ,,Hij vertelde me dat hij vaak langs mijn huis reed en begon over de heg voor het huis, die volgens hem veel te hoog was. Hij zei dat hij de heg best wel een keer voor me wilde snoeien. Waarop ik antwoordde dat hij dat best mocht doen als hij dat leuk vond.”

En zo geschiedde. De Hilvarenbeekse kunstenares verwachtte eigenlijk dat de man geld wilde hebben voor zijn klus, maar dinsdagochtend bleek de helft van de heg al aangepakt te zijn. ,,Ik kwam terug van tennis en vond plots een briefje in mijn garage waarop stond: ‘Ik kom later terug’. Bleek de helft van mijn heg gewoon al gesnoeid te zijn. Dat is toch ongelooflijk!”

Volledig scherm De gesnoeide heggen. © Marjo Mommersteeg

Woensdagochtend moest Marjo Mommersteeg weer vroeg weg, waardoor ze besloot zelf een briefje in de garage te leggen voor de vriendelijke hulp. Daar schreef ze met grote letters bedankt op. Later die ochtend kwam ze terug en tot haar verbazing was weer een stuk van haar tuin gesnoeid. ,,Helaas ben ik de man dus weer misgelopen.”

Groot raadsel

Wie de barmhartige samaritaan is, is voor de Hilvarenbeekse een groot raadsel. ,,Ik weet alleen dat het een keurige meneer is, van ongeveer 65 jaar. Ik weet dat hij in Breehees woont en oorspronkelijk uit Den Bosch komt, dat herinner ik me nog van mijn eerste gesprek met hem. Verder weet ik eigenlijk helemaal niets.”

Toch is er een enkeling die de 80-jarige Mommersteeg waarschuwt voor het gevaar wat er aan de goede daad kan kleven. ,,Zij gaan ervanuit dat ik straks een vette rekening krijg, of dat ik die man niet kan vertrouwen. Men gelooft niet meer in het goede van de mens, maar hij bewijst juist het tegendeel.”

Volledig scherm Het briefje van de onbekende hulp. © Marjo Mommersteeg

Volledig scherm Het bedankbriefje van Marjo, waarop de anonieme tuinsnoeier reageert met 'Is dat niet wat overdreven?' © Marjo Mommersteeg

