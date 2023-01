Willem II-doelman Kostas Lamprou: ‘Als keeper heb je ook de innerlijke wedstrijd, in je kop’

Familie

Mentale dingetjes

,, Mensen zeggen vaak na zo'n wedstrijd dat de keeper ze makkelijk heeft verdiend. Maar het is ook best lastig om jezelf in de focus de houden. Samen met Peter de keeperstrainer heb ik aan mentale dingetjes. Als keeper heb je ook de innerlijke wedstrijd, in je kop. Wat doe je bijvoorbeeld als je niet goed staat te keepen, hoe kun je er dan voor zorgen dat je daar niet te lang in blijft hangen. Of zoals vandaag als je niet veel te doen krijgt, Daar hebben we ons wel op voorbereid. Bijvoorbeeld door sleutelwoorden op te schrijven. Focus, scherp zijn, coachen. Vandaag heb ik veel lopen coachen om goed in de wedstrijd te blijven. En de wedstrijd goed gescand. De bal heel goed volgen, dat soort dingen. Dat zijn tools die je kunt gebruiken.”