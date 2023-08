Willem II doet FC Utrecht-verdediger St. Jago een voorstel, ook huurling uit het buitenland in beeld

COLUMN De nieuwe potentie van een oud paleis

TILBURG - Yes. Dacht ik. We kunnen weer. Deze zondag. Boeken rond het Paleis. En nu ook echt: rond het Paleis. De laatste paar jaar was het wat dat betreft een beetje behelpen. Het Willemsplein was één grote bouwput. Maar inmiddels ziet het er uiterst sfeervol uit.