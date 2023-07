Willem II gaat aanvallend talent Khaled Razak (17) tóch binnenboord houden

met video + update Automobi­list (51) uit Tilburg overleden bij ernstig ongeluk op N65 bij Ber­kel-En­schot

BERKEL-ENSCHOT/TILBURG - Bij een ernstig ongeluk op de N65 bij Berkel-Enschot is dinsdag aan het einde van de middag een 51-jarige automobilist uit Tilburg overleden. Dat laat de politie weten. De weg was daardoor de hele avond en een deel van de nacht in beide richtingen afgesloten.