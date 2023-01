Willem II in doldwaze slotfase onderuit op De Herdgang

Ketchup­fles-theorie gaat op voor Tilburg Trappers in Herford

Het was een kwestie van geduld voor Tilburg Trappers op bezoek bij Herforder EV. Maar toen de eerste goal eenmaal was gemaakt, was het eigenlijk alleen nog de vraag hoe hoog de overwinning zou uitvallen. Het werd 0-5.

28 januari