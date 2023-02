Willem II met stip naar plek 5 na ruime zege op FC Eindhoven

Statement onder hoogspan­ning: Willem II doet (precies op tijd) aan broodnodi­ge klantenbin­ding

Een statement richting de ongeruste achterban, in de vorm van strijd én een klinkende overwinning. Dát was de reddingsboei die het ronddobberende Willem II vrijdagavond kei- en keihard nodig had. En die werd ook gegrepen. Vlekkeloos ging het tegen Helmond Sport allemaal nog niet, maar precies op het moment dat de boel in Tilburg op ontploffen stond, kweekten de Tricolores weer wat goodwill: 5-1.

4 februari