Willem II-trainer Robbemond na nederlaag tegen PEC: ‘We waren te angstig voor rust’

,,Voor rust was PEC beter. Maar in de tweede helft zaten we te wachten op de 2-2 en toen viel de 1-3. Dan wordt het een lastig verhaal”, aldus Robbemond.

,,Ik was geïrriteerd in de rust. Wij misten in de eerste helft zeker op het middenveld de overtuiging om in de duels te komen, om vooruit te verdedigen. Het werd angstig. Dat moest anders. We moesten er een strijd van maken na rust om terug in de wedstrijd te komen. Dat hebben ze gedaan. Ze zijn vol gas gegaan en dan zie je dat ook Zwolle het dan moeilijk heeft hier.”

De wissels halverwege van Pol Llonch en Ringo Meerveld waren allebei vanwege blessures. ,,Ringo ging door zijn enkel en Pol had last van zijn bovenbeen, die kon ook niet verder.”

,,Natuurlijk kan je van Zwolle verliezen”, vond Robbemond, ,,Maar wij moeten iedere wedstrijd benaderen zoals we nu de tweede helft hebben benaderd. Het voetbal was niet eens goed, daar lieten we nog veel liggen, maar de arbeid en energie die we erin staken, dat moet je altijd brengen. En niet in de war raken als de tegenstander een keer onder de druk uit speelt.”

Reinier Robbemond overlegt met zijn assistent Peter van den Berg.