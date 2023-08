Willem II vindt nieuwe spits: Jeredy Hilterman keert terug in Tilburg

Op plek van vervallen boerderij in Reusel komen mogelijk zorgwonin­gen

REUSEL - Op de plek van een vervallen boerderij op De Hoeven 2 in Reusel, zijn er plannen om zorgappartementen te bouwen. Veertig procent van de woningen valt in de sociale huur en de rest in de middeldure huursector.